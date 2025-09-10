Атака на Польщу: голова МЗС Словаччини хоче вірити, що дрони "призначалися" для України

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар хоче вірити, що дрони, які впали в Польщі, мали опинитися в Україні.

"Ми висловлюємо нашу абсолютну солідарність і водночас підтримуємо консультації, які Польща ініціювала в рамках четвертої статті НАТО", - зазначив Бланар.

Він також закликав до мирних переговорів між Росією та Україною. За його словами, конфлікт між двома країнами не має військового вирішення, а лише дипломатичне.

"Хочу вірити, що дрони, які проникли на територію Польщі, були не для атаки на Польщу, а повинні були опинитися на території України", - цинічно заявив міністр.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток у контексті атаки на Польщу пригадав випадок, коли була інформація про падіння на польській території російської ракети, але пізніше з'ясувалося, що це нібито була українська ракета.

До слова, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже вимагав з'ясувати, "хто керував дронами", які залетіли в Польщу.