Атака морских дронов на порт Туапсе и пакет помощи для Украины от Канады: новости за 24 сентября

Морские дроны атаковали российский порт в Туапсе. Тем временем Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине.

Более детально о том, что произошло в среду, 24 сентября, - в материале РБК-Украина .

Раздаются взрывы и автоматные очереди: порт Туапсе под атакой морских дронов

В районе порта города Туапсе (Краснодарский край, РФ) раздавались взрывы. Местный порт атаковали морские дроны.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма.

Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку для укрепления киберустойчивости государства.

СБУ второй раз за неделю ударила дронами по нефтезаводу "Газпром Нефтехим Салават", - источники

Беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салава", сообщили источники РБК-Украина.

Такой объект - один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Самолет с министром обороны Испании подвергся GPS-атаке возле Калининграда

Испанские СМИ написали о случае вмешательства в работу GPS испанского военного самолета на котором находилась глава Минобороны страны Маргарита Роблес.

Согласно слухам, инцидент произошел вблизи Калининграда.

РФ "Искандерами" ударила по учебному подразделению ВСУ: есть потери и раненые

Российская армия сегодня днем ударила двумя баллистическими ракетами "Искандер" по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, попадание было точно в укрытие украинских защитников.