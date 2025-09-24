Самолет с министром обороны Испании подвергся GPS-атаке возле Калининграда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DEMOCRATA.ES.

Как пишет издание, Роблес на лету A330 направлялась к авиабазе Шяуляй в Литве. В эту среду воздушное судно подверглось попытке вмешательства в работу GPS-системы во время полета над Калининградом.

"Инцидент, целью которого было отключение GPS военного самолета, не имел последствий, поскольку самолет оборудован для приема сигналов от военного спутника. Один из присутствующих командиров отметил, что такие попытки являются обычными в этом районе и затрагивают как гражданские, так и военные рейсы", - пишет издание.

Во время полета, кроме министра, на борту самолета находились родственники персонала отряда VILKAS и журналисты. Поездка включала встречу с министром обороны Литвы с целью укрепления сотрудничества с НАТО и противодействия действиям России.

Россия блокирует работу GPS

Еще в прошлом году мы писали о том, что над европейскими странами фиксируются сбои сигнала GPS. Вероятной причиной называли использование Россией базы радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе.

В частности, фиксировался очень высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь. Более того, в Эстонии заявили, что за сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря ответственна Россия.