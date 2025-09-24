ua en ru
Раздаются взрывы и автоматные очереди: порт Туапсе под атакой морских дронов (видео)

Россия, Среда 24 сентября 2025 18:34
UA EN RU
Раздаются взрывы и автоматные очереди: порт Туапсе под атакой морских дронов (видео) Фото: в районе порта Туапсе прогремел взрыв и виден дым (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

В районе порта города Туапсе (Краснодарский край, РФ) раздаются взрывы в результате атаки морских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко в Telegram.

Он написал, что в акватории Черного моря обнаружены морские дроны и призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

По словам жителей города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи. Автор одного из опубликованных в соцсети видео сообщил, что был нанесен удар по порту, в том районе виден дым.

По состоянию на настоящее время официальной информации от российских властей по этому поводу нет.

Атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. Там расположен один из крупнейших в стране-агрессоре нефтяных терминалов.

Через этот порт транспортируется нефть и нефтепродукты. Кроме того, он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью.

Удары по Туапсе

Взрывы в Туапсе раздаются не впервые - ранее дроны уже атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Тогда в росСМИ писали, что пожар на территории предприятия произошел "из-за падения обломков сбитого БПЛА".

Напомним, что до этого Туапсе уже оказывался под атакой БПЛА. По словам очевидцев, над городом тогда прозвучало около 40 взрывов.

К слову, в российском Новороссийске 24 сентября прогремели взрывы из-за атаки дронов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотники нанесли удар по центру города. По его словам, атака произошла в районе гостиницы "Новороссийск", есть погибшие.

В то же время в сеть выложили фото и видео, на которых видно, что под атакой находился базирующийся в Новороссийске Черноморский флот РФ.

