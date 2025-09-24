Раздаются взрывы и автоматные очереди: порт Туапсе под атакой морских дронов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко в Telegram .

Он написал, что в акватории Черного моря обнаружены морские дроны и призвал местных жителей покинуть прибрежную полосу.

По словам жителей города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи. Автор одного из опубликованных в соцсети видео сообщил, что был нанесен удар по порту, в том районе виден дым.

По состоянию на настоящее время официальной информации от российских властей по этому поводу нет.

Атакованный порт является одним из ключевых в Черном море. Там расположен один из крупнейших в стране-агрессоре нефтяных терминалов.

Через этот порт транспортируется нефть и нефтепродукты. Кроме того, он обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции, а также зерновых и является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью.