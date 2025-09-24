ua en ru
СБУ второй раз за неделю ударила дронами по нефтезаводу "Газпром Нефтехим Салават", - источники

Россия, Среда 24 сентября 2025 10:55
СБУ второй раз за неделю ударила дронами по нефтезаводу "Газпром Нефтехим Салават", - источники Иллюстративное фото: СБУ ударила дронами по нефтезаводу "Газпром Нафтохим Салават", (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салава", он один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По данным СБУ, предприятие производит 150 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилены. Расстояние от территории Украины до цели составляет около 1400 километров.

В результате нескольких попаданий беспилотников на территории завода возник пожар. Очевидцы сообщают, что в воздух поднимается огромный столб черного дыма. Местные власти заявили, что сейчас выясняют степень повреждений.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.

Сегодня мы уже писали о том, что предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии снова атаковали дроны. Завод расположен примерно в 1400 км от границы с Украиной.

До этого украинские дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс "Газпрома" в городе Салават 18 сентября. Там произошел пожар на заводе.

