СБУ второй раз за неделю ударила дронами по нефтезаводу "Газпром Нефтехим Салават", - источники

Беспилотники ЦСО "А" СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили "Газпром Нефтехим - Салава", он один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

По данным СБУ, предприятие производит 150 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилены. Расстояние от территории Украины до цели составляет около 1400 километров.

В результате нескольких попаданий беспилотников на территории завода возник пожар. Очевидцы сообщают, что в воздух поднимается огромный столб черного дыма. Местные власти заявили, что сейчас выясняют степень повреждений.

"СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. Страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого", - сообщил информированный источник в СБУ.