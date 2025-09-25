Атака морських дронів на порт Туапсе і пакет допомоги для України від Канади: новини за 24 вересня

Морські дрони атакували російський порт у Туапсе. Тим часом Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.

Більш детально про те, що сталося в середу, 24 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Лунають вибухи й автоматні черги: порт Туапсе під атакою морських дронів

У районі порту міста Туапсе (Краснодарський край, РФ) лунали вибухи. Місцевий порт атакували морські дрони.

Голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко закликав місцевих жителів покинути прибережну смугу.

Україна отримає новий пакет допомоги від Канади: куди підуть 92 мільйони

Канада виділяє Україні 92 млн гривень на посилення кібербезпеки в рамках нового пакета допомоги Талліннського механізму.

Ініціатива об'єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави.

СБУ вдруге за тиждень вдарила дронами по нафтозаводу "Газпром Нафтохім Салават", - джерела

Безпілотники ЦСО "А" СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану і вразили "Газпром Нафтохім - Салава", повідомили джерела РБК-Україна.

Такий об'єкт - один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Літак із міністром оборони Іспанії зазнав GPS-атаки біля Калінінграда

Іспанські ЗМІ написали про випадок втручання в роботу GPS іспанського військового літака, на якому перебувала глава Міноборони країни Маргарита Роблес.

Згідно з чутками, інцидент стався поблизу Калінінграда.

РФ "Іскандерами" вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ: є втрати і поранені

Російська армія сьогодні вдень вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

За даними військових, влучання було точно в укриття українських захисників.