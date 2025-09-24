ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона

Среда 24 сентября 2025 13:30
UA EN RU
Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона Фото: Канада выделяет 92 млн грн на усиление кибербезопасности Украины (flickr com ciska)
Автор: Ірина Глухова

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку для укрепления киберустойчивости государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что средства направят на защиту критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.

Партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди которых:

  • Государственная судебная администрация,
  • Чернобыльская АЭС,
  • Государственная пограничная служба.

Как пояснили в Минцифры, финансирование будет проходить через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробнее о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"