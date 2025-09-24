Украина получит новый пакет помощи от Канады: куда пойдут 92 миллиона

Канада выделяет Украине 92 млн гривен на усиление кибербезопасности в рамках нового пакета помощи Таллиннского механизма. Инициатива объединяет 12 стран и координирует поддержку для укрепления киберустойчивости государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что средства направят на защиту критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем обнаружения и предотвращения атак.

Партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди которых:

Государственная судебная администрация,

Чернобыльская АЭС,

Государственная пограничная служба.

Как пояснили в Минцифры, финансирование будет проходить через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Благодаря поддержке партнеров в рамках Таллиннского механизма мы будем эффективнее противодействовать киберугрозам, чтобы цифровое государство работало бесперебойно, а украинцы пользовались онлайн-сервисами при любых условиях", - говорится в сообщении.