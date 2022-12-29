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Атака на инфраструктуру: ПВО сбила пять "Шахедов" в Харьковской области

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Харьковская область, Четверг 29 декабря 2022 07:10
Атака на инфраструктуру: ПВО сбила пять "Шахедов" в Харьковской области Фото: ПВО сбила пять "Шахедов" в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Воздушные силы ночью сбили пять дронов-камикадзе в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воздушного командования "Восток" в Facebook.

Отмечается, что Россия запустила дроны для атаки критической инфраструктуры области.

Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины. Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "Калибрами". Также зафиксирована стратегическая авиация.

Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. В результате обстрела ранения получил один человек.

Кроме того, в среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе.

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