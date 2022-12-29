Россия вывела в Черное море ракетоносители с 16 "Калибрами"

Российские войска вывели в Черное море два надводных ракетоносителя. Украинцев предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

К пуску готовы 16 "Калибров", предупредили в ОК.

Обновлено 07:45

Также зафиксирована активность стратегической авиации. По данным главы Николаевской ОВА, Россия подняла 13 истребителей.

Воздушная тревога объявлена утром в четверг во всех центральных и восточных регионах Украины.

Как свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины", тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Позже к ним добавились Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что в новогодние праздники от врага можно ждать массированных обстрелов.

Добавим, до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска попытаются сделать для украинцев последние дни года "темными и сложными" и призвал прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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