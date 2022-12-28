Фото: из-за ракетного удара по Харькову есть раненый (иллюстрация/GettyImages)

Из-за обстрела Харькова в среду, 28 декабря, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина", - рассказал он. По словам главы региона, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.