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Из-за ракетного удара по Харькову есть раненый

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Харьков, Среда 28 декабря 2022 10:21
Из-за ракетного удара по Харькову есть раненый Фото: из-за ракетного удара по Харькову есть раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Харькова в среду, 28 декабря, ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина", - рассказал он.

По словам главы региона, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, утром среды, 28 декабря, в Харькове сообщили о взрывах. Оккупанты устроили ракетный обстрел города. Позже стало известно, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

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