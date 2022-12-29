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Атака на інфраструктуру: ППО збила п'ять "Шахедів" у Харківській області

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Харківська область, Четвер 29 грудня 2022 07:10
Атака на інфраструктуру: ППО збила п'ять "Шахедів" у Харківській області Фото: ППО збила п'ять "Шахедів" у Харківській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили вночі збили п'ять дронів-камікадзе у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву повітряного командування "Схід" у Facebook.

Зазначається, що Росія запустила дрони для атаки критичної інфраструктури області.

Повітряна тривога оголошена вранці у четвер у всіх центральних та східних регіонах України. Росія вивела у Чорне море два ракетоносії з 16 "Калібрами". Також зафіксовано стратегічну авіацію.

Нагадаємо, вранці середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Крім того, у середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

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