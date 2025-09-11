RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши - сознательная провокация Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но недостаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам главы правительства, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые на протяжении месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Канцлер поддержал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленном характере вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" либо "стечении обстоятельств".

Систему ППО необходимо реформировать

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны НАТО. По его словам, данный инцидент с дронами продемонстрировал необходимость существенного реформирования противовоздушной обороны Альянса в Европе.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказал он.

По мнению канцлера, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы решительно настроены и готовы в дальнейшем существенно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", - добавил Мерц.

Залет российских "Шахедов" в Польшу

Ночью 10 сентября около 20 российских ударных дронов залетели в воздушное пространство Польши со стороны Украины и Беларуси. Противовоздушная оборона и авиация смогли уничтожить только 4 из них.

Один из вражеских дронов повредил жилой дом в селе Вырики в Люблинском воеводстве. Еще один БпЛА упал на территории военной базы, но без детонации.

В целом в восточных приграничных районах с Украиной были найдены обломки 16 российских беспилотников.

Кроме того, были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".

О причинах массового налета российских дронов и вероятную реакцию НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаФридрих МерцАтака дронов