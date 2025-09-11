Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц

Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не достатньо ефективно, щоб запобігти масовому порушенню кордону.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами глави уряду, інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які впродовж місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.
Він підкреслив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви.
Канцлер підтримав заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про умисний характер вторгнення і відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок" чи "збіг обставин".
Особливу увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони НАТО. За його словами, даний інцидент із дронами продемонстрував необхідність суттєвого реформування протиповітряної оборони Альянсу в Європі.
"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала би, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", - сказав він.
На думку канцлера, це серйозний сигнал для союзників, що має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.
"Ми рішуче налаштовані та готові надалі суттєво посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", - додав Мерц.
Вночі 10 вересня близько 20 російських ударних дронів залетіли у повітряний простір Польщі з боку України та Білорусі. Протиповітряна оборона й авіація змогли знищити лише 4 з них.
Один із ворожих дронів пошкодив житловий будинок у селі Вирики в Люблінському воєводстві. Ще один БпЛА влучив по території військової бази, але без детонації.
Загалом у східних прикордонних районах з Україною були знайдені уламки 16 російських безпілотників.
Крім того, були знайдені уламки невідомої ракети та семи російських дронів, попередньо "Гербера".
