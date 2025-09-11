Атака дронов на Польшу и идея Зеленского об общем щите ПВО Европы: новости за 10 сентября

Российские дроны атаковали Польшу, обломки обнаружили в ряде населенных пунктов. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе создать общий щит ПВО.

Более детально о том, что произошло в среду, 10 сентября, - в материале РБК-Украина .

На территорию Польши залетели 19 дронов РФ, сбили менее четверти, - Туск

В воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО, рассказал премьер Дональд Туск.

По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси.

Зеленский поговорил с лидерами Европы и НАТО: нужен общий щит ПВО, решения есть

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с лидерами Европы и НАТО призвал создать общий щит ПВО. Звонок прошел после атаки дронов на Польшу.

Глава государства призвал вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовым к потенциальным угрозам для Европы в будущем.

Бывший топ-чиновник СБУ внес многомиллионный залог, - источники

Генерал, бывший глава Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк внес залог, сообщили источники РБК-Украина.

Речь идет о залоге в размере более 9 миллионов гривен.

ЕС планирует ввести санкции против около 2600 российских лиц и компаний, - журналист

Евросоюз может уже до конца недели расширить санкционный список. Туда хотят внести еще около 2600 российских лиц и компаний.

В США во время дебатов стреляли в известного правого активиста Чарли Кирка

Во время проведения дебатов в американском штате Юта 10 сентября стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка.

Согласно слухам, неизвестный выстрелил в Кирка из соседнего здания через 20 минут после того, как тот начал выступление.