Бывший топ-чиновник СБУ внес многомиллионный залог, - источники

Киев, Среда 10 сентября 2025 14:20
UA EN RU
Бывший топ-чиновник СБУ внес многомиллионный залог, - источники Фото: Илья Витюк (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Генерал, бывший глава Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк внес залог в размере более 9 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис и собственные источники.

Так, пресс-секретарь ВАКС подтвердила факт внесения экс-руководителем Департамента кибербезопасности СБУ залога в размере более 9 миллионов гривен. При этом источники РБК-Украина проинформировали, что речь идет об Илье Витюке.

Что известно о деле Витюка

Напомним, что 4 сентября 2025 года суд избрал меру пресечения бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Витюка подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФОП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФОП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

В НАБУ утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

СБУ же расценивает подозрение Витюку как "месть" со стороны НАБУ и САП, напомнив, что в июле Служба задержала нескольких работников антикоррупционного бюро.

Добавим, что еще в апреле 2024 года "Слідство.Інфо" писало, что жена Витюка приобрела квартиру в столичном комплексе премиум-класса. После этой публикации журналист-расследователь издания Евгений Шульгат столкнулся с попытками военкомата вручить ему повестку.

В итоге было открыто уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью и препятствования работе журналиста со стороны сотрудников СБУ и ТЦК. Впоследствии президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении Витюка с должности в СБУ.

