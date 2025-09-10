Бывший топ-чиновник СБУ внес многомиллионный залог, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олеси Чемерис и собственные источники.

Так, пресс-секретарь ВАКС подтвердила факт внесения экс-руководителем Департамента кибербезопасности СБУ залога в размере более 9 миллионов гривен. При этом источники РБК-Украина проинформировали, что речь идет об Илье Витюке.

Что известно о деле Витюка

Напомним, что 4 сентября 2025 года суд избрал меру пресечения бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Витюка подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на члена семьи. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФОП - с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФОП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, которые контролируются указанным лицом.

В НАБУ утверждают, что собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

СБУ же расценивает подозрение Витюку как "месть" со стороны НАБУ и САП, напомнив, что в июле Служба задержала нескольких работников антикоррупционного бюро.