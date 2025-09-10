ua en ru
Зеленский поговорил с лидерами Европы и НАТО: нужен общий щит ПВО, решения есть

Киев, Среда 10 сентября 2025 20:52
Зеленский поговорил с лидерами Европы и НАТО: нужен общий щит ПВО, решения есть Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с лидерами Европы и НАТО призвал создать общий щит ПВО. Звонок прошел после атаки дронов на Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Что обсудили

По словам Зеленского, у него был разговор с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Британии Киром Стармером, премьером Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте.

В первую очередь лидеры обсудили российские дроны, которые были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши. Зеленский обратил внимание, что инциденты с одним-двумя беспилотниками были и раньше, но сейчас дронов было значительно больше.

При этом наглость РФ проявляется в том, что БПЛА залетали в Польшу не только с территории Украины, но и с Беларуси.

"Мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть ответная реакция", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что, по словам Туска, обломки дронов РФ, в том числе и "Шахедов", были найдены в большом количестве городов и сел. Украинские военные с ночи передают всю информацию польским коллегам.

Предложения Зеленского

"Причин такого дерзкого поведения России несколько, и всем они совершенно очевидны. Нам нужно работать над общей системой противовоздушной защиты и создать эффективный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения", - отметил Зеленский.

Он призвал вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовым к потенциальным угрозам для Европы в будущем.

Также, по словам президента, необходимо совместно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность.

Глава украинского государства добавил, что предложил Польше помощь, обучение и опыт в уничтожении российских дронов, в том числе "Шахедов". С Туском уже есть договоренности о сотрудничестве на уровне военных.

Также Зеленский уже в вечернем обращении обратил внимание, что Россия проводит кампанию дезинформации против Польши и Украины.

"Важно, чтобы все же было построено сильное противодействие - так, как нужно. Украина предлагает скоординированно, продуманно совместно защищать воздушное пространство. Мы предоставили партнерам, как это сделать. Детали ясны, как не дать расширяться войне и как остановить российские шаги на эскалацию. Общих сил для этого абсолютно достаточно", - уточнил он.

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских беспилотников атаковали Польшу.

В Минобороны РФ после инцидента заявили о том, что цели в Польше атаковать якобы не планировалось.

При этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что такие атаки на Польшу - это сознательная стратегия России.

