ЕС планирует ввести санкции против около 2600 российских лиц и компаний, - журналист

Среда 10 сентября 2025 16:05
ЕС планирует ввести санкции против около 2600 российских лиц и компаний, - журналист Иллюстративное фото: России грозят новые санкции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может уже до конца санкции расширить санкционный список. Туда хотят внести еще около 2600 российских лиц и компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети X.

"Евросоюз в пятницу (12 сентября - ред.) надеется распространить санкции на около 2600 российских лиц и компаний", - написал Йозвяк.

Также он добавил, что Венгрия и Словакия пытаются добиться, чтобы Евросоюз снял санкции с российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Новый пакет санкций

Напомним, по информации западных СМИ, Еврокомиссия уже к пятнице, 12 сентября, представит 19-й пакет санкций против России.

Ожидается, что в новом пакете ограничения коснутся российской энергетики, криптобирж и систем платежей.

К слову, вчера, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский называл ужасным тот факт, что нет сильной реакции мира на зверские удары России по мирным украинцам.

Глава государства подчеркивал, что если Запад не введет новые санкции против РФ, прогресса в дипломатии не будет.

