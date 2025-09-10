Атака дронов на Польшу может быть частью учений РФ и Беларуси, - Зеленский

Ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября может быть частью совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2025".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, с часу ночи украинские военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей.
Зеленский подчеркнул, что это была не случайность или ошибка, а целенаправленное движение.
"Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге - как сложно было с этим справиться", - отметил он.
Президент рассказал, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам.
"Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", - добавил Зеленский.
В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции действиями глобальных лидеров на ее атаки.
"Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - подчеркнул президент.
Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября некоторые российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.
Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.
В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".
Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.