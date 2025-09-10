Атака дронів на Польщу може бути частиною навчань РФ та Білорусі, - Зеленський

Нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня може бути частиною спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, від першої години ночі українські військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею.
Зеленський наголосив, що це була не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух.
"Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію Білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку - як складно було із цим упоратись", - зазначив він.
Президент розповів, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам.
"Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти й технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими", - додав Зеленський.
Водночас він зазначив, що станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції діями глобальних лідерів на її атаки.
"Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - наголосив президент.
Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня деякі російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.
Пізніше стало відомо, що уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися".
Що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.