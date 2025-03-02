В армии США показали, как ликвидировали в Сирии лидера филиала "Аль-Каиды": видео удара

Военные США провели операцию в Сирии, в ходе которой был ликвидирован старший военный лидер джихадистской группировки "Хуррас ад-Дин" ("ХаД"), связанной с террористической организацией "Аль-Каида". Цель уничтожали, нанеся авиаудар.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -аккаунт (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В американском военном ведомстве уточнили, что данная операция была проведена на северо-западе Сирии еще 23 февраля.

В Центркоме проинформировали, что силы США "нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, поразив и убив Мухаммеда Юсуфа Зию Талая, старшего военного лидера террористической организации "Хуррас ад-Дин" ("ХаД"), филиала "Аль-Каиды"".

Также американская сторона заявила, что авиаудар был "частью постоянного обязательства CENTCOM вместе с партнерами в регионе" по препятствованию усилиям террористов планировать, организовывать и устраивать атаки "против гражданских лиц и военного персонала из США, наших союзников и наших партнеров во всем регионе и за его пределами".

По словам командующего Центрального командования США генерала Майкла Эрика Куриллы, армия продолжит "неустанно преследовать этих террористов, чтобы защитить нашу родину, а также персонал США, союзников и партнеров в регионе".

Также в Центркоме обнародовали кадры этой операции в Сирии. На видео, снятом с неба, показан момент удара по машине, которая двигалась по дороге. После попадания по транспорту она останавливается.

Силы CENTCOM убили старшего военного лидера филиала "Аль-Каиды" Хуррас ад-Дин (HaD) в Сирии



На февр. 23 февраля силы Центрального командования (CENTCOM) США нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, нанеся цель и убив Мухаммеда Юсуфа Зия Талая, старшего военного лидера... pic.twitter.com/trhDvgdgne - Центральное командование США (@CENTCOM) 1 марта 2025 г.

Что известно о "Хуррас ад-Дин"

Как обращает внимание американская сторона, эта группировка связана с международной террористической суннитской джихадистской организацией "Аль-Каида". В частности, "Хуррас ад-Дин" (с арабского - "Организация стражей религии") называют "Аль-Каидой в Сирии".

В Центркоме ранее рассказывали, что "Хуррас ад-Дин" базируется в Сирии и "разделяет глобальные стремления "Аль-Каиды" совершать нападения на интересы США и Запада".

Группировка "Хуррас ад-Дин" была основана в 2018 году, и участвовала в боях во время Гражданской войны в Сирии. Руководитель данной организации Абу Хумам аль-Шами был главным военным командиром несуществующего "Фронта Аль-Нусра" и воевал на стороне "Аль-Каиды" в гражданской войне в Афганистане 1990-х годов и повстанческих действиях в Ираке.

В сентябре 2019 года Госдеп США признал группировку "Хуррас ад-Дин" как международную террористическую организацию.

Напомним, ранее в июле прошлого года в Центркоме США заявили, что террористическая организация "Исламское государство" ("ИГИЛ") пытается удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.

В августе 2024-го сообщалось, что в Сирии был ликвидирован старший лидер исламистской террористической группировки "Хуррас ад-Дин" Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки. Операция была осуществлена американскими военными.

В конце января стало известно, что войска США нанесли точечный авиаудар по Сирии, и в результате этого был ликвидирован высокопоставленный боевик сирийского крыла "Аль-Каиды".

Добавим, 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли высокоточный удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" на территории Сирии.