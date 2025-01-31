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США ликвидировали высокопоставленного боевика "Аль-Каиды" в Сирии

Пятница 31 января 2025 15:46
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США ликвидировали высокопоставленного боевика "Аль-Каиды" в Сирии Иллюстративное фото: США нанесли авиаудар по боевику "Аль-Каиды" в Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные нанесли точечный авиаудар по Сирии. В результате этого был ликвидирован высокопоставленный боевик сирийского крыла "Аль-Каиды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

"30 января силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли точечный авиаудар на северо-западе Сирии, уничтожив Мухаммеда Салаха аль-Забира, высокопоставленного боевика террористической организации "Хуррас ад-Дин" (ХаД), филиала "Аль-Каиды", - сказано в сообщении военных.

Они уточнили, что авиаудар - это часть усилий Центрального командования и его партнеров по срыву и пресечению попыток террористов планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей и американских военных, а также партнеров США.

"Центральное командование продолжит выслеживать, убивать или захватывать террористов, а также защищать нашу родину от групп, которые замышляют нападения на персонал США и союзников", - подчеркнул генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием США.

Ликвидация террористов

Напомним, в сентябре прошлого года Силы Центрального командования США (CENTCOM) и Силы безопасности Ирака провели рейд на территории Ирака, в результате чего были ликвидированы четыре лидера ИГИЛ.

При этом в прошлом году обвиняемый в подготовке терактов 11 сентября 2001 года и его сообщники признали себя виновными.

В рамках сделки со следствием им назначили пожизненное заключение вместо смертной казни.

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