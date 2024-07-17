В США заявили о попытке "ИГИЛ" восстановиться и увеличить атаки

Террористическая организация "Исламское государство" ("ИГИЛ") пытается по меньшей мере удвоить количество нападений и атак, и восстановиться после своего условного "затишья" на Ближнем Востоке.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных Сил США ( CENTCOM ).

В американском военном ведомстве отметили, что с января по июнь 2024 года боевики этой организации взяли на себя ответственность за совершение 153 атак в Ираке и Сирии.

"Такими темпами "ИГИЛ" намерен более чем удвоить общее количество атак, заявленных в 2023 году. Увеличение количества атак указывает на то, что "ИГИЛ" пытается восстановиться после нескольких лет снижения возможностей", - рассказали в Центркоме.

Борьба с "ИГИЛ"

Также указывается, что Центрком США вместе с партнерами по борьбе с "ИГИЛ", силами безопасности Ирака и Сирийскими демократическими силами провели 196 миссий по преодолению этой террористической организации.

В результате в первой половине 2024 года было ликвидировано 44 боевика "ИГИЛ" и 166 были задержаны.

"В Ираке 137 совместных операций привели к убийству 30 боевиков "ИГИЛ" и задержанию 74 оперативников "ИГИЛ". В Сирии 59 операций, проведенных вместе с SDF и другими партнерами, привели к убийству 14 боевиков ИГИЛ и задержанию 92 боевиков", - передает CENTCOM.

"Обезглавление" террористической организации

Кроме того, в результате этих операций в Ираке и Сирии 8 высокопоставленных лидеров "идиловцев" были ликвидированы и 32 задержаны.

"Эти руководители включают тех, кто отвечает за планирование операций за пределами Сирии и Ирака, вербовку, обучение и контрабанду оружия. Устранение этих лиц с их руководящих должностей еще больше ухудшает возможности "ИГИЛ" проводить внешние операции в США и союзных государствах", - говорится. в публикации Центркома.

Что нужно для победы над "ИГИЛ"

По убеждению военных США, постоянное преследование около 2500 боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии "является критически важным компонентом стойкого поражения" этой организации.

"Не менее важны продолжающиеся международные усилия по репатриации более 9000 заключенных "ИГИЛ" в местах заключения в Сирии, а также репатриация, реабилитация и реинтеграция более 43 000 человек и семей из лагерей Аль-Холл и Аль-Родж. меньше по сравнению с пиком более 70 000 в 2019 году», – рассказали в CENTCOM.

Что известно об ИГИЛ и терактах боевиков

Это экстремистское формирование исламистов-суннитов было признано в мире террористической организацией. Исламское государство (ранее Исламское государство Ирака и Леванта) контролировало часть Сирии и Ирака, территории в Ливии, Афганистане, Алжире, на Кавказе и т.д. С 2019 года боевики ушли в подполье.

Вместе с тем время от времени эти джихадисты устраивают теракты в разных уголках мира. Так, например, ответственность за стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта взяла группировка ИГИЛ, несмотря на это, россияне пытаются "повесить" теракт на Украину.

Добавим, что борьбу с "ИГИЛ" продолжают государства на Ближнем Востоке и страны условного Запада, в частности Штаты.