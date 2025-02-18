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США ликвидировали в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды"

Вторник 18 февраля 2025 10:05
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США ликвидировали в Сирии одного из лидеров "Аль-Каиды" Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американские военнослужащие нанесли высокоточный удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" на территории Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа в Truth Social.

По словам Трампа, удар был нанесен на прошлых выходных.

"В эти выходные американские войска нанесли высокоточный авиаудар по одному из членов "Аль-Каиды" в Сирии. Лидер террористов взаимодействовал с "Аль-Каидой" по всему региону", - написал он.

В частности президент поздравил главу Центрального командования Вооруженных сил США Майкла Куриллу и военных летчиков с успешной операцией.

Борьба с "Аль-Каидой"

"Аль-Каида" - это международная радикальная исламистская группировка, основанная в 1988 году Осамой бен Ладеном и известная своей экстремистской идеологией и ответственностью за ряд терактов в разных странах. Самым известным нападением стало уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

США начали глобальную борьбу против "Аль-Каиды" после терактов 11 сентября, объявив войну терроризму. Это привело к военным операциям в Афганистане, где группировка имела базы.

В конце январе американские военные нанесли точечный авиаудар по Сирии в результате чего был уничтожен высокопоставленный боевик сирийского крыла "Аль-Каиды".

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