Военные США ликвидировали в Сирии лидера группировки, связанной с "Аль-Каидой"

В Сирии был ликвидирован старший лидер исламистской террористической группировки "Хуррас ад-Дин" (с арабского - "Организация стражей религии") Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки. Операция была осуществлена американскими военными.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что один из руководителей этой салафитской джихадистской организации был ликвидирован "в результате целенаправленного кинетического удара в Сирии". Это произошло вчера, 24 августа.

Как рассказали в CENTCOM, аль-Рахман аль-Макки был членом совета "Хуррас ад-Дин" "Шура" и старшим руководителем, ответственным за наблюдение за террористическими операциями из Сирии.

Комментируя операцию по ликвидации этого топ-джихадиста, командующий Центркомом США генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что ведомство "остается преданным делу окончательного поражения террористов в зоне ответственности CENTCOM, угрожающих Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, а также региональной стабильности".

Что известно о "Хуррас ад-Дин"

Как обращает внимание американская сторона, эта группировка связана с международной террористической суннитской джихадистской организацией "Аль-Каида". В частности, "Хуррас ад-Дин" называют "Аль-Каидой в Сирии".

Так, добавили в Центркоме, "Хуррас ад-Дин" базируется в Сирии и "разделяет глобальные стремления "Аль-Каиды" совершать нападения на интересы США и Запада".

Группировка "Хуррас ад-Дин" была основана в 2018 году, и участвовала в боях во время Гражданской войны в Сирии. Глава данной организации Абу Хумам аль-Шами был главным военным командиром несуществующего "Фронта Аль-Нусра" и воевал на стороне "Аль-Каиды" в гражданской войне в Афганистане 1990-х годов и повстанческих действиях в Ираке.

В сентябре 2019 Госдеп США признал группировку "Хуррас ад-Дин" как международную террористическую организацию.