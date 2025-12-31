Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)

Сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Ситуация утром на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:55 среды, 31 декабря 2025 года, погода на горе Поп Иван была облачной. Видимость - ограниченной.

При этом намело немало снега.

Ветер был юго-западным, со скоростью 15-17 м/с.

А вот температуру воздуха зафиксировали на уровне -17 градусов по Цельсию.

Ситуация на высокогорье Карпат утром 31 декабря (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

О чем спасатели просят туристов

"В горах осложнение погодных условий", - предостерегли граждан спасатели.

Кроме того, учитывая погодные условия, туристов призвали:

воздержаться от выходов в высокогорье;

загружать специальное мобильное приложение "Порятунок у горах".

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ситуация с погодой в урочище Заросляк

Несколько "ниже" в Карпатах - в урочище Заросляк (расположенном неподалеку от Говерлы) - погода по состоянию на 8:45 также была облачной. Падал снег.

Ветер был юго-западный, со скоростью 5-7 м/с.

Температура воздуха составляла -14°C.

"Глубина снежного покрова 25-30 см", - сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Ситуация с погодой в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 31 декабря 2025 года погода по городу Ивано-Франковск и области ожидается облачной, с прояснениями.

Вероятны небольшой снег и слабая метель. На дорогах - гололедица.

Ветер в целом ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом его порывы могут достигать опасной скорости - 15-20 м/с.

Температуру воздуха днем прогнозируют на уровне:

от 0 до 2 градусов мороза - по городу Ивано-Франковск;

от 0 до 5 градусов мороза - по Ивано-Франковской области;

от 4 до 9 градусов мороза - на высокогорье Карпат.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.

Прогноз погоды на 31 декабря в Ивано-Франковской области (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)