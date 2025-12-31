ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)

Среда 31 декабря 2025 11:56
UA EN RU
Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото) Погода в Карпатах сегодня - может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Ситуация утром на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:55 среды, 31 декабря 2025 года, погода на горе Поп Иван была облачной. Видимость - ограниченной.

При этом намело немало снега.

Ветер был юго-западным, со скоростью 15-17 м/с.

А вот температуру воздуха зафиксировали на уровне -17 градусов по Цельсию.

Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)Ситуация на высокогорье Карпат утром 31 декабря (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

О чем спасатели просят туристов

"В горах осложнение погодных условий", - предостерегли граждан спасатели.

Кроме того, учитывая погодные условия, туристов призвали:

  • воздержаться от выходов в высокогорье;
  • загружать специальное мобильное приложение "Порятунок у горах".

Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ситуация с погодой в урочище Заросляк

Несколько "ниже" в Карпатах - в урочище Заросляк (расположенном неподалеку от Говерлы) - погода по состоянию на 8:45 также была облачной. Падал снег.

Ветер был юго-западный, со скоростью 5-7 м/с.

Температура воздуха составляла -14°C.

"Глубина снежного покрова 25-30 см", - сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)Ситуация с погодой в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 31 декабря 2025 года погода по городу Ивано-Франковск и области ожидается облачной, с прояснениями.

Вероятны небольшой снег и слабая метель. На дорогах - гололедица.

Ветер в целом ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом его порывы могут достигать опасной скорости - 15-20 м/с.

Температуру воздуха днем прогнозируют на уровне:

  • от 0 до 2 градусов мороза - по городу Ивано-Франковск;
  • от 0 до 5 градусов мороза - по Ивано-Франковской области;
  • от 4 до 9 градусов мороза - на высокогорье Карпат.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.

Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)Прогноз погоды на 31 декабря в Ивано-Франковской области (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан о настоящем зимнем похолодании в большинстве областей.

Учитывая это на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).

Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Ивано-Франковская область Непогода в Украине Снегопад Метеоролог Горы
Новости
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем