Все в снегу и 17 градусов мороза: спасатели предупредили об опасности в Карпатах (фото)
Сегодня утром высокогорье Карпат "накрыл" плотный слой снега. При этом температура воздуха опустилась до -17°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Ситуация утром на высокогорье Карпат
Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:55 среды, 31 декабря 2025 года, погода на горе Поп Иван была облачной. Видимость - ограниченной.
При этом намело немало снега.
Ветер был юго-западным, со скоростью 15-17 м/с.
А вот температуру воздуха зафиксировали на уровне -17 градусов по Цельсию.
Ситуация на высокогорье Карпат утром 31 декабря (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
О чем спасатели просят туристов
"В горах осложнение погодных условий", - предостерегли граждан спасатели.
Кроме того, учитывая погодные условия, туристов призвали:
- воздержаться от выходов в высокогорье;
- загружать специальное мобильное приложение "Порятунок у горах".
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Ситуация с погодой в урочище Заросляк
Несколько "ниже" в Карпатах - в урочище Заросляк (расположенном неподалеку от Говерлы) - погода по состоянию на 8:45 также была облачной. Падал снег.
Ветер был юго-западный, со скоростью 5-7 м/с.
Температура воздуха составляла -14°C.
"Глубина снежного покрова 25-30 см", - сообщили горные спасатели Прикарпатья.
Ситуация с погодой в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 31 декабря 2025 года погода по городу Ивано-Франковск и области ожидается облачной, с прояснениями.
Вероятны небольшой снег и слабая метель. На дорогах - гололедица.
Ветер в целом ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом его порывы могут достигать опасной скорости - 15-20 м/с.
Температуру воздуха днем прогнозируют на уровне:
- от 0 до 2 градусов мороза - по городу Ивано-Франковск;
- от 0 до 5 градусов мороза - по Ивано-Франковской области;
- от 4 до 9 градусов мороза - на высокогорье Карпат.
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.
Прогноз погоды на 31 декабря в Ивано-Франковской области (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили граждан о настоящем зимнем похолодании в большинстве областей.
Учитывая это на реках и мелководье водохранилищ Украины ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений (которые могут нести опасность).
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.