Арестованный в Польше российский "оппозиционер" признался в работе на ФСБ

Польша, Воскресенье 09 ноября 2025 21:38
Арестованный в Польше российский "оппозиционер" признался в работе на ФСБ
Автор: Оксана Тесленко

Российский "оппозиционный активист", арестованный в Польше, признался, что работал тайным агентом российской ФСБ и предоставлял информацию о других оппозиционных деятелях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, 30-летний Игорь Рогов был связан с различными оппозиционными движениями в России.

Игорь Рогов и его жена

В 2021 году он вместе с женой Ириной Роговой покинул РФ, а в 2022 году получил визы в Польшу, куда супруги приехали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Они поселились в городе Сосновец.

Прошлым летом Рогова арестовали польские власти по подозрению в связях с посылкой, содержащей компоненты взрывного устройства. Хотя мужчина не получил пакет, он признал, что согласился принять его "как услугу другу". Вместе с ним временно была задержана украинская женщина, которую впоследствии отпустили.

После этого арестовали и его жену. Супругам предъявили обвинение в сотрудничестве с ФСБ с целью сбора и передачи информации о российских оппозиционных активистах.

Обвинение

Согласно обвинительному заключению, Рогов признался, что несколько лет назад, еще в России, его заставили сотрудничать с ФСБ, поручив проникнуть в местную ячейку оппозиции. Для связи со своим куратором ему предоставили одноразовый телефон и SIM-карты, а позже он проводил личные встречи в "конспиративной квартире" вблизи регионального управления ФСБ.

"Тогда он также начал получать деньги в обмен на сотрудничество", - пишет издание.

Вербовка Рогова и его жены

Рогов рассказал о вербовке своей жене, и та подтвердила, что он "вероятно получал деньги, хотя официально не работал".

Уже в Польше мужчина попросил жену помочь передать кураторам зашифрованный USB-накопитель, который содержал доклады о российских активистах и других лицах в Польше, которые могли интересовать российские спецслужбы. Он поручил ей доставить носитель в Россию, спрятав его среди сувениров, и указал адрес, на который нужно было отправить пакет.

Судебный процесс над супругами должен начаться в следующем месяце.

Российские шпионы в странах Европы

В октябре 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего под вымышленным именем в Университете Тромсе. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки. Ректор не исключил, что в вузе могут работать и другие агенты РФ.

Также сообщалось, что Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии как шпионов.

