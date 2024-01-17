Ищет шпионов: Россия пытается вербовать просителей убежища в Финляндии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Российская разведка использует различные методы для вербовки агентов, в том числе попытки заставить людей, прибывающих из России, сотрудничать с финскими властями. В последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу, что делает их потенциальными мишенями для российской разведки.

- Вы можете попытаться заставить человека сотрудничать разными способами, например, оказывая давление или привязывая требование о сотрудничестве к условиям выезда из страны или обещая, например, финансовые выгоды, - пояснили в полиции безопасности Финляндии..

В Финляндии подчеркивают, что это не было каким-то масштабным явлением.

Центральная криминальная полиция (ЦКП) выяснила, что через восточную границу Финляндии незаконно въехали лица, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Это стало известно из справочного меморандума Министерства внутренних дел, опубликованного 10 января 2024 года.

В ЦКП сообщили, что большое количество людей, прибывших в Финляндию через восточную границу, затруднило и задержало идентификацию лиц, которые могут представлять угрозу внутренней безопасности.

Сотрудники полиции говорят, что наряду с обычными просителями убежища в страну могут въезжать лица, совершившие преступления, члены преступных организаций и солдаты, переодетые гражданскими лицами.

- Среди просителей убежища всегда могут быть люди, у которых есть иные мотивы, чем потребность в убежище. Выявление таких людей является частью профессиональных навыков силовиков, утверждают в полиции.

В ведомстве не комментируют, были ли обнаружены лица, угрожающие внутренней безопасности, среди уже прибывших в страну.

Закрытие границы Финляндии и России

В Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с Россией 30 ноября. Это решение было принято в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну из России.

Финское правительство 13 декабря частично открыло границу с Россией, возобновив работу двух пунктов пропуска. Однако уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть из-за нового притока мигрантов.

11 января в Финляндии объявили о продлении закрытия границы с Россией на месяц. Таким образом, граница останется закрытой ориентировочно до 11 февраля.

Ранее стало известно, что Финляндия не планирует в феврале открывать пункты пропуска на границе с Россией.