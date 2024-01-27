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Норвежский университет, где задержали агента РФ, допускает существование других шпионов

Тромсе, Норвегия, Суббота 27 января 2024 01:52
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Норвежский университет, где задержали агента РФ, допускает существование других шпионов Фото: в Университете Тромсе могут работать агенты РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ректор норвежского Университета Тромсе Даг Руне Ольсен не исключает, что в заведении могут учиться шпионы, которые работают в интересах Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание iTromsø.

Ольсен сделал такое заявление в контексте задержания доцента вуза, который оказался кадровым офицером российского ГРУ Михаилом Микушиным.

"Университет - это место, где вы часто находите людей, которые в будущем будут занимать ключевые должности. Поэтому это особенно интересное место для тех, кто совершает незаконные действия", - сказал ректор Университета Тромсе.

Он также рассказал, что за последние годы на заведение совершались кибератаки, после которых были усилены меры безопасности.

Задержание агента российского ГРУ в Университете Тромсе

24 октября 2022 года полиция Норвегии задержала российского шпиона, работавшего в Университете Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.

Михаил Микушин уже более года находится под стражей Новезькой полицейской службы безопасности (PST) по обвинению в шпионской деятельности.

Российские шпионы в Норвегии

В октябре 2023 года российские спецслужбы пытались завербовать жителя Норвегии. Он должен был фотографировать военные объекты на севере страны и передавать их Кремлю.

13 апреля прошлого года Норвегия объявила персонами нон грата и выслала 15 российских дипломатов - действующих офицеров разведки.

Также российские дипломаты пытались заниматься радиоразведкой на территории страны.

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