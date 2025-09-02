РФ готовится к осеннему наступлению: ISW назвал новые цели оккупантов

Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка оккупационных сил на фронте. Вероятно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, российское военное командование передислоцировало относительно "элитные" подразделения морской пехоты и воздушно-десантных сил (ВДВ) в Донецкую область из северной Сумской области и Херсонского направления.

Тем временем украинские защитники, которые воюют на Покровском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области.

Ранее российский военный блогер, предположительно связанный с Северной группировкой войск РФ, также заявлял о переброске 177-го полка морской пехоты и 40-й бригады морской пехоты с севера Сумской области.

Как указывают в ISW, сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности в районах Доброполья, Покровска и Константиновки.

"Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области", - говорится в отчете.

Зато оккупанты, говорят в ISW, активизировали попытки охватить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти украинские укрепления с запада.

Эксперты подчеркивают, что пытаясь достичь своих целей, россия несет значительные потери, особенно в живой силе.

Предыдущее наступление оккупантов осенью 2024 года также было сосредоточено на Покровском направлении. Эта тенденция демонстрирует медленное продвижение врага и его неспособность достичь желаемых результатов на поле боя без огромных потерь.