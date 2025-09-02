ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ готовится к осеннему наступлению: ISW назвал новые цели оккупантов

Вторник 02 сентября 2025 11:11
UA EN RU
РФ готовится к осеннему наступлению: ISW назвал новые цели оккупантов Фото: РФ готовится к осеннему наступлению (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Армия РФ готовится к осеннему наступлению, о чем свидетельствует масштабная перегруппировка оккупационных сил на фронте. Вероятно, российское командование сосредотачивает усилия на захвате остальной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отметили аналитики, российское военное командование передислоцировало относительно "элитные" подразделения морской пехоты и воздушно-десантных сил (ВДВ) в Донецкую область из северной Сумской области и Херсонского направления.

Тем временем украинские защитники, которые воюют на Покровском направлении, сообщили о прибытии бойцов 155-й бригады морской пехоты из Курской области.

Ранее российский военный блогер, предположительно связанный с Северной группировкой войск РФ, также заявлял о переброске 177-го полка морской пехоты и 40-й бригады морской пехоты с севера Сумской области.

Как указывают в ISW, сообщения о передислокации свидетельствуют о том, что российское наступление осенью 2025 года будет сосредоточено на усилиях по захвату остальной части Донецкой области, в частности в районах Доброполья, Покровска и Константиновки.

"Передислокация российским командованием сил с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритет своих наступательных операций в Сумской области", - говорится в отчете.

Зато оккупанты, говорят в ISW, активизировали попытки охватить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти украинские укрепления с запада.

Эксперты подчеркивают, что пытаясь достичь своих целей, россия несет значительные потери, особенно в живой силе.

Предыдущее наступление оккупантов осенью 2024 года также было сосредоточено на Покровском направлении. Эта тенденция демонстрирует медленное продвижение врага и его неспособность достичь желаемых результатов на поле боя без огромных потерь.

Ситуация в Донецкой области

По данным утреннего отчета Генштаба, самые ожесточенные бои происходили на Покровском направлении - украинские военные отбили 46 атак. На Торецком направлении зафиксировано 8 атак. На Новопавловском направлении захватчики совершили 24 штурма.

Недавно стало известно, что украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов поселок Новоэкономичное. Он расположен под Покровском.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы имеют "очень положительные результаты на Донбассе и готовят для российских войск неприятные сюрпризы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком