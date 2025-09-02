Трамп заинтриговал заявлением о Путине: я узнал интересные вещи
Президент США Дональд Трамп узнал "интересные вещи" о войне России против Украины. Он пообещал обнародовать их в ближайшее время.
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время брифинга в Белом доме.
Трамп с интригой ответил на вопрос о том, был ли у него разговор с российским диктатором Владимиром Путиным на прошлой неделе.
"Я не хотел бы... Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие несколько дней", - сказал президент США.
Трампа также спросили о том, какими могут быть последствия, если не будет в ближайшее время объявлено о встрече Путина и Зеленского.
"Посмотрим, что произойдет, что они сделают, я наблюдаю за этим очень внимательно", - сказал американский президент, повторив свой тезис о том, что гибель российских и украинских солдат на войне должна прекратиться.
На вопрос о том, представляет ли завтрашний парад в Китае, с участием Путина и Ким Чен Ына представляет вызов для США, Трамп заявил, что "мы нужны Китаю значительно больше, чем он нам".
"У меня была на самом деле очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Посмотрим, что-то из этого получится. Если нет, мы займем другую позицию", - добавил американский лидер.
Трамп "очень разочарован" Путиным
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп снова заявил, что он "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а лишь усилил атаки по Украине.
"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи. И это война, которая не имеет смысла", - сказал Трамп.
Ранее президент США заявлял, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.
Стоит отметить, что дедлайн, который Трамп установил для Путина относительно встречи с Зеленским, истек 1 сентября.
Однако российский диктатор так и не согласился на встречу с украинским президентом. Наоборот, Россия усилила дроновые атаки на Украину.