Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече
Ожидаемой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленскими и Владимиром Путиными пока не будет.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эрдоган сообщил, что обсудил пути завершения войны в Украине с Путиным во время переговоров в Китае и с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Однако, по его словам, они "пока не готовы" к встрече.
Эрдоган рассказал журналистам об этом на борту самолета после возвращения из Китая. Там он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.
Потенциал для мира
По словам турецкого президента, переговоры между российскими и украинскими представителями, которые в последние месяцы проходили в Стамбуле, показывают, что путь к миру остается открытым.
Он подчеркнул, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.
Эрдоган добавил, что любая инициатива в конечном счете должна решаться на уровне лидеров. Однако, отметил он, условия для такой встречи пока отсутствуют.
Разговоры о возможной встрече Зеленского с Путиным активизировались после приезда Путина на Аляску. Президент США Дональд Трамп заявлял о возможной двусторонней и о трехсторонней встрече. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на Аляске эта тема не обсуждалась.
Эрдоган с начала войны неоднократно звал Путина в Турцию. Однако разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник отказывается приезжать.