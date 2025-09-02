ua en ru
Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Турция, Вторник 02 сентября 2025 14:41
Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ожидаемой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленскими и Владимиром Путиными пока не будет.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган сообщил, что обсудил пути завершения войны в Украине с Путиным во время переговоров в Китае и с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. Однако, по его словам, они "пока не готовы" к встрече.

Эрдоган рассказал журналистам об этом на борту самолета после возвращения из Китая. Там он встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому.

Потенциал для мира

По словам турецкого президента, переговоры между российскими и украинскими представителями, которые в последние месяцы проходили в Стамбуле, показывают, что путь к миру остается открытым.

Он подчеркнул, что Турция выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.

Эрдоган добавил, что любая инициатива в конечном счете должна решаться на уровне лидеров. Однако, отметил он, условия для такой встречи пока отсутствуют.

Разговоры о возможной встрече Зеленского с Путиным активизировались после приезда Путина на Аляску. Президент США Дональд Трамп заявлял о возможной двусторонней и о трехсторонней встрече. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на Аляске эта тема не обсуждалась.

Эрдоган с начала войны неоднократно звал Путина в Турцию. Однако разыскиваемый Международным уголовным судом военный преступник отказывается приезжать.

Владимир Зеленский Владимир Путин Турция Мирные переговоры
