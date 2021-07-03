Apple в Україні і дата виходу Windows 11. Головне зі світу технологій

Apple офіційно в Україні

Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Це означає, що компанія буде безпосередньо ввозити техніку і контролювати дилерів. Інформації про запуск продажів через офіційний сайт і фірмової рітейл-мережі Apple поки немає. Але раніше недоступні онлайн-сервіси та послуги можуть запуститися найближчим часом.

Крім того, служба підтримки Apple перейшла на українську мову. До цього українських користувачів обслуговували російською.

Samsung розширить підтримку флагманів до п'яти років. Але не всіх

Компанія оголосила, що патчі безпеки Android протягом п'яти років будуть доступні корпоративним версіям флагманів Galaxy S20, S21, Note 20 і XCover 5. Всі інші гаджети 2019 року випуску і новіше будуть отримувати такі апдейти протягом чотирьох років.

Facebook запускає розсилку новин

Соціальна мережа Facebook запускає розсилку новин - платформа Bulletin дозволить авторам створювати і поширювати як безкоштовний, так і підписний контент.

Нова функція - це продовження популярної новинної платформи Substack від Facebook. Вона вже набрала десятки авторів за такими категоріями, як спорт, наука, здоров'я та фінанси.

"Екран смерті" Windows більше не синій

Незадовго до виходу Windows 11 прийнято рішення змінити дизайн відомого "синього екрану смерті" (BSOD). Тепер критичні помилки ОС будуть відображатися на чорному шаблоні. Не рахуючи нового шаблону, "екран смерті" нової Windows 11 буде таким же як в "десятці".

Стала відома дата релізу Windows 11

На офіційних промоматеріалах на сайті Microsoft була помічена дата релізу Windows 11. Зокрема, на скріншотах екрану в панелі завдань чітко вказано 20 жовтня, а також час - 11:11. Крім того, інші витоки дозволяють говорити про те, що реліз буде саме в жовтні.

Google має намір змінити онлайн-пошук і готує нововведення для Android

Google готується кардинально переробити свою пошукову систему. У неї мають намір впровадити новий механізм MUM, який дозволить створювати комбіновані запити. Очікується, що в одному запиті можна буде з'єднати текстову, графічну та аудіоінформацію, а вбудований штучний інтелект буде це все правильно розуміти.

Також Google оголосив про перехід на новий формат додатків та ігор для Android. Тепер розробники будуть робити софт в форматі AAB замість APK.

Файл AAB не можна буде самостійно встановити на смартфон. Це підвищить безпеку додатків, але і негативно вплине на відкритість платформи Android.

А як пише India Today, представники Google зізналися індійському уряду, що співробітники компанії прослуховують записи розмов між користувачами і віртуальним помічником - "асистентом". Більш того, останній час від часу мимовільно включає запис звуку.

SpaceX назвала дату першого орбітального польоту Starship

Згідно з новими планами, повноцінний космічного корабля Starship відбудеться вже в липні 2021 року. Його розгінний блок буде багаторазовим як у ракети Falcon 9. Згідно з розрахунками, він від'єднається протягом перших хвилин польоту, після чого корабель продовжить рух по орбіті протягом 90 хвилин.

Відзначимо, до цього серія випробувань прототипу Starship кілька разів закінчувалася невдало.

В Україні набув чинності закон про "податок на Google"

Частково набув чинності закон, згідно з яким іноземні інтернет-компанії будуть платити 20% ПДВ в Україні. Раніше у Верховній раді зазначали, що такі гіганти як Facebook, Viber та інші не платять ПДВ. За підрахунками, бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.