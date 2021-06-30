Apple відкрила офіційне представництво в Україні
Американська компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.
"Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій", - заявив він.
Федоров також додав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.
"Вже більше року наша команда спілкується як з Європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр.
Нагадаємо, в березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна тільки англійською, проте решта-вже представлено українською мовою.