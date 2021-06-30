ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Новость на русском →
Середа 30 червня 2021 16:50
Apple відкрила офіційне представництво в Україні Фото: Apple відкрила офіційне представництво в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій", - заявив він.

Федоров також додав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

"Вже більше року наша команда спілкується як з Європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", - додав міністр.

Нагадаємо, в березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна тільки англійською, проте решта-вже представлено українською мовою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Україна
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі