Facebook запускає функцію розсилки новин

На цьому тижні соціальна мережа Facebook запустить функцію розсилки новин. Нова платформа під назвою Bulletin дозволить авторам створювати і поширювати як безкоштовний, так і підписний контент через Facebook.

Нова функція - це, по суті, версія популярної новинної платформи Substack від Facebook, і, набрала десятки авторів за такими категоріями, як спорт, наука, здоров'я та фінанси.

В останні роки компанія соціальних мереж стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців і активістів, які вимагають уповільнити поширення дезінформації і мови ворожнечі на своїх платформах.

Компанія нещодавно залишила дворічну заборону для 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за його повідомлення, що поширюють теорії змови та необгрунтовані твердження про президентські вибори 2020 року.