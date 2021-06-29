Facebook запускає функцію розсилки новин
На цьому тижні соціальна мережа Facebook запустить функцію розсилки новин. Нова платформа під назвою Bulletin дозволить авторам створювати і поширювати як безкоштовний, так і підписний контент через Facebook.
Про це повідомляє видання The Hill.
Нова функція - це, по суті, версія популярної новинної платформи Substack від Facebook, і, набрала десятки авторів за такими категоріями, як спорт, наука, здоров'я та фінанси.
В останні роки компанія соціальних мереж стикається зі зростаючим тиском з боку законодавців і активістів, які вимагають уповільнити поширення дезінформації і мови ворожнечі на своїх платформах.
Компанія нещодавно залишила дворічну заборону для 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа за його повідомлення, що поширюють теорії змови та необгрунтовані твердження про президентські вибори 2020 року.
Нагадавши, Facebook запустила додаток Live Audio Rooms, що дозволяє слухати онлан-бесіди і брати участь в них. Сервіс поки доступний в Сполучених Штатах для операційної системи iOS.