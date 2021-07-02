ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Google має намір повністю змінити модель онлайн-пошуку

Новость на русском →
П'ятниця 02 липня 2021 15:39
Google має намір повністю змінити модель онлайн-пошуку Фото: Google має намір повністю змінити модель онлайн-пошуку (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Google готується кардинально переробити пошукову систему. Очікується, що пошуковик стане потужнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Новий механізм MUM, який збираються впровадити розробники компанії в пошуковик, дозволить користувачам створювати комбіновані запити. Вони зможуть в одному запиті з'єднувати текстову, графічну та аудіоінформацію, а вбудований штучний інтелект буде це все правильно "розуміти".

За словами представників корпорації, компанії належить вирішити кілька ключових питань про те, як саме буде працювати нова система пошуку. Найбільш опрацьовані механізми збираються впровадити в якнайближчий час.

Впровадження технології MUM дозволить зробити Google унікальним пошуковиком, який не має аналогів у світі. З його допомогою можна буде вирішувати найскладніші пошукові завдання.

У Google стверджують, що MUM - лише одна з технологій, яка готується до впровадження. Серед інших виділяють алгоритм LaMDA, створений для більш "природного" спілкування зі штучним інтелектом. Подібні технології повинні змінити пошукову модель до невпізнання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google поиск
NEWS
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
В Україні дозволили змішувати COVID-вакцини: стало відомо які
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні