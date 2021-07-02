"Податок на Google" в Україні: закон набрав чинності

Сьогодні набув чинності закон, за яким іноземні інтернет-компанії будуть платити 20% ПДВ в Україні. Повністю так званий закон "про податок на Google" набере чинності з 1 січня 2022 року.

У законі прописано, що нерезиденти будуть включені до переліку осіб, які реєструються платниками податку на додану вартість в Україні. Реєстрація платника ПДВ для нерезидентів буде спрощеною і віддаленою (на спеціально розробленому веб-порталі).

Раніше глава фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев відзначав, що такі гіганти як Facebook, Viber і інші не платять ПДВ. За підрахунками державний бюджет недоотримує тільки від рекламних послуг 3 млрд гривень.

Закон вносить зміни до Податкового кодексу. З нього з січня 2022 року виключать норму, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні платити податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

Закон визначає перелік електронних послуг.

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання освітніх послуг. Йдеться про доступ до публічних освітніх, наукових і інформаційних ресурсів в інтернеті з галузей знань і спеціальностей, за якими готують здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини, в тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні (слухачі) виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично.