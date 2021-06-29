Служба підтримки Apple заговорила українською мовою
Офіційна служба підтримки компанії Apple перейшла на українську мову. Тепер українці можуть отримати консультацію з технічних питань рідною мовою.
Про це повідомляє видання ITC.
До цього українських користувачів за замовчуванням обслуговували російською мовою,а власників американських облікових записів-англійською.
Видання зазначає, що близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної служби підтримки повідомлення-Попередження про запис дзвінка почало програватися українською.
Повноцінне замовлення дзвінка для України служба підтримки Apple запустила з 28 червня.
Нагадаємо, в березні американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна тільки англійською, проте решта - вже представлено українською мовою.
Крім того, компанія Apple планує відкрити офіційне представництво в Києві вже цього року.