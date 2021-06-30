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Google анонсував нововведення для Android-смартфонів

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Середа 30 червня 2021 20:36
Google анонсував нововведення для Android-смартфонів Фото: Google анонсував нововведення для Android-смартфонів (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Google анонсувала нововведення для Android-смартфонів. Зокрема, Google переходить на новий формат додатків та ігор влітку цього року.

Про це повідомляє прес-служба Google.

Розробники операційної системи Android переходять зі звичного розширення софта APK на AAB.

Тепер Google буде займатися сам оптимізацією різних версій додатків," упаковуючи " їх у файл.

Сам файл (Android App Bundle) Aab вручну встановити на смартфон користувач не зможе, як це було зі звичними APK-файлами. Це підвищить безпеку додатків, але і негативно вплине на відкритість платформи Android.

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