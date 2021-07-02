Більше не синій: Microsoft змінила "екран смерті" в Windows 11
Незадовго до виходу Windows 11, Microsoft прийняла рішення змінити дизайн відомого синього екрана смерті (BSOD). Відтепер критичні помилки операційної системи будуть зображені на чорному шаблоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Варто відзначити, що нововведення є першою зміною BSOD починаючи з 2012 року. Саме тоді Microsoft додали до помилки операційної системи (ОП) Windows 8 зображення зі сумним обличчям.
Втім, попри зміну шаблону, BSOD нового Windows 11 буде ідентичним тому, що є наразі в десятій версії.
Наразі невідомо для чого Microsoft вирішила змінити оповіщення про критичну помилку системи. Можливо, це пов’язано з тим, що компанія прийняла рішення глобально переглянути та редагувати дизайн Windows 11.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривала подробиці дизайну нової операційної системи Windows 11.