Насирова арестовали после скандала с мобилизацией
В четверг, 24 апреля, суд частично поддержал требование прокурора САП и изменил меру пресечения для бывшего главы ГФС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным РБК-Украина, речь о бывшем главе Государственной фискальной службы Украины Романе Насирове, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.
Согласно решению суда, залог заменили на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллионов гривен. Обвиняемого взяли под стражу непосредственно в зале суда.
Напомним, согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Дело Насирова
Напомним, что в 2017 году был задержан бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров по подозрению в получении взятки в сумме 722 миллиона гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
Для Насирова было принято решение о мере пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Через несколько дней он вышел из СИЗО, оплатив этот залог.
В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд снова избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста с возможностью внесения залога, который составил 523,2 миллиона гривен.
В мае прошлого года Насиров снова вышел из СИЗО под залог.
Уже 9 апреля появилась информация, что Роман Насиров начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов. И что он из-за этого не явился на суд. Адвокаты просили судью остановить производство по этой причине.
Но такой метод избежания ответственности результатов пока не дал. Уже сегодня, 10 апреля, ВАКС продлил Насирову меру пресечения до 10 июня.
Кроме того, в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова. Было начато служебное расследование относительно законности его призыва.
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