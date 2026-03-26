ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Судьи ВАКС просят Зеленского выделить помещение для работы

19:05 26.03.2026 Чт
2 мин
Судьи Антикорсуда просят передать им здание на Соломенке
aimg Сергей Козачук
Судьи ВАКС просят Зеленского выделить помещение для работы Фото: Высший антикоррупционный суд Украины (Getty Images)

Судьи Высшего антикоррупционного суда просят президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с выделением надлежащего помещения для учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Читайте также: ВАКС получил нового руководителя: что о нем известно

Суть обращения к президенту

Собрание судей ВАКС приняло решение обратиться к главе государства, чтобы решить проблему с отсутствием постоянного помещения для осуществления правосудия.

Несмотря на то, что суд работает уже более шести лет, он до сих пор не обеспечен надлежащим зданием.

Актуальность вопроса возросла из-за завершения очередного этапа отбора новых судей. Появление 22 новых коллег в ВАКС и Апелляционной палате требует создания рабочих условий для их деятельности.

Выполнение требований ЕС

Обеспечение материально-технической базы суда является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

Согласно Дорожной карте по вопросам верховенства права, передача помещений должна была завершиться еще до III квартала 2025 года.

Судьи уже идентифицировали пригодное здание в Киеве по адресу: ул. Василия Липкивского, 35.

Оно соответствует функциональным потребностям суда. Сейчас решение зависит исключительно от Кабинета Министров Украины.

Что известно о новом главе ВАКС

Напомним, что 25 марта Высший антикоррупционный суд избрал нового руководителя. Должность главы суда занял Игорь Строгий, который будет возглавлять учреждение в течение следующих трех лет.

Ранее РБК-Украина писало, что известно об Игоре Строгом, который до этого работал судьей в составе ВАКС и участвовал в рассмотрении резонансных коррупционных дел.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский НАБУ Суд
Новости
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН