Антициклон не отступает: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 17 декабря

В течение завтрашнего дня - среды, 17 декабря - на погоду в Украине, как и сегодня, будет влиять антициклон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что антициклон "прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину".
Учитывая это завтра (17 декабря) в большинстве областей:
"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко", - отметила Диденко.
Она сообщила, что температура воздуха в среду также ожидается "достаточно комфортная".
Так, в течение дня предполагается:
Ветер завтра - преимущественно южного направления, умеренный. Временами - порывистый.
Утром и вечером вероятны туманы.
В Киеве погода 17 декабря также не претерпит особых изменений, осадков не ожидается.
"Иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным", - добавила метеоролог.
Тем временем температура воздуха в столице:
В завершение Диденко сообщила, что "такая сравнительно теплая погода еще продлится", поэтому "можно чрезмерно не одеваться".
При этом ближайшее похолодание - до преобладающих "минусов" и ночью, и днем - вероятно (согласно предварительному и ориентировочному прогнозу) со следующего четверга, 26-го декабря.
"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила синоптик.
