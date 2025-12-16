RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Антициклон не отступает: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 17 декабря

На погоду в Украине завтра будет влиять антициклон (фото иллюстративное: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - среды, 17 декабря - на погоду в Украине, как и сегодня, будет влиять антициклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Эксперт рассказала, что антициклон "прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину".

Учитывая это завтра (17 декабря) в большинстве областей:

  • будет облачно;
  • существенных осадков не ожидается.

"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко", - отметила Диденко.

Она сообщила, что температура воздуха в среду также ожидается "достаточно комфортная".

Так, в течение дня предполагается:

  • в среднем по Украине - +2+5 градусов по Цельсию;
  • на западе и в южной части - от 4 до 10 градусов тепла (только в южном Запорожье +2+4°C).

Ветер завтра - преимущественно южного направления, умеренный. Временами - порывистый.

Утром и вечером вероятны туманы.

В Киеве погода 17 декабря также не претерпит особых изменений, осадков не ожидается.

"Иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным", - добавила метеоролог.

Тем временем температура воздуха в столице:

  • ближайшей ночью - около 2 градусов тепла;
  • в среду днем - 5 градусов выше нуля.

С какого числа может быть похолодание

В завершение Диденко сообщила, что "такая сравнительно теплая погода еще продлится", поэтому "можно чрезмерно не одеваться".

При этом ближайшее похолодание - до преобладающих "минусов" и ночью, и днем - вероятно (согласно предварительному и ориентировочному прогнозу) со следующего четверга, 26-го декабря.

"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре поделились краткой климатической характеристикой декабря в Украине в целом и дали общий предварительный прогноз на первый месяц зимы.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог