Антициклон не отступает: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 17 декабря

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Эксперт рассказала, что антициклон "прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину".

Учитывая это завтра (17 декабря) в большинстве областей:

будет облачно;

существенных осадков не ожидается.

"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко", - отметила Диденко.

Она сообщила, что температура воздуха в среду также ожидается "достаточно комфортная".

Так, в течение дня предполагается:

в среднем по Украине - +2+5 градусов по Цельсию;

на западе и в южной части - от 4 до 10 градусов тепла (только в южном Запорожье +2+4°C).

Ветер завтра - преимущественно южного направления, умеренный. Временами - порывистый.

Утром и вечером вероятны туманы.

В Киеве погода 17 декабря также не претерпит особых изменений, осадков не ожидается.

"Иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным", - добавила метеоролог.

Тем временем температура воздуха в столице:

ближайшей ночью - около 2 градусов тепла;

в среду днем - 5 градусов выше нуля.

С какого числа может быть похолодание

В завершение Диденко сообщила, что "такая сравнительно теплая погода еще продлится", поэтому "можно чрезмерно не одеваться".

При этом ближайшее похолодание - до преобладающих "минусов" и ночью, и днем - вероятно (согласно предварительному и ориентировочному прогнозу) со следующего четверга, 26-го декабря.

"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)