Антициклон не відступає: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 17 грудня

Впродовж завтрашнього дня - середи, 17 грудня - на погоду в Україні, як і сьогодні, впливатиме антициклон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що антициклон "міцно сидить над південною частиною Європи, ближче до Балкан, і закидає своїм високим атмосферним тиском до України".
З огляду на це завтра (17 грудня) у більшості областей:
"Лише в західних областях і сьогодні, і завтра навіть світить сонечко", - зауважила Діденко.
Вона повідомила, що температура повітря у середу також очікується "досить комфортна".
Так, впродовж дня передбачається:
Вітер завтра - переважно південного напрямку, помірний. Часом - рвучкий.
Вранці та ввечері ймовірні тумани.
У Києві погода 17 грудня також не зазнає особливих змін, опадів не очікується.
"Часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним", - додала метеоролог.
Тим часом температура повітря у столиці:
Насамкінець Діденко повідомила, що "така порівняно тепла погода ще потриває", тож "можна надмірно не одягатися".
При цьому найближче похолодання - до переважаючих "мінусів" і вночі, і вдень - ймовірне (згідно з попереднім і орієнтовним прогнозом) з наступного четверга, 26-го грудня.
"Але й це орієнтовне похолодання з 26-го грудня не буде переконливим. Зима нас любить", - підсумувала синоптик.
