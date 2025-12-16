UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Антициклон не відступає: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 17 грудня

На погоду в Україні завтра впливатиме антициклон (фото ілюстративне: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - середи, 17 грудня - на погоду в Україні, як і сьогодні, впливатиме антициклон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Експерт розповіла, що антициклон "міцно сидить над південною частиною Європи, ближче до Балкан, і закидає своїм високим атмосферним тиском до України".

З огляду на це завтра (17 грудня) у більшості областей:

  • буде хмарно;
  • істотних опадів не очікується.

"Лише в західних областях і сьогодні, і завтра навіть світить сонечко", - зауважила Діденко.

Вона повідомила, що температура повітря у середу також очікується "досить комфортна".

Так, впродовж дня передбачається:

  • в середньому по Україні - +2+5 градусів за Цельсієм;
  • на заході та у південній частині - від 4 до 10 градусів тепла (лише у південному Запоріжжі +2+4°C).

Вітер завтра - переважно південного напрямку, помірний. Часом - рвучкий.

Вранці та ввечері ймовірні тумани.

У Києві погода 17 грудня також не зазнає особливих змін, опадів не очікується.

"Часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним", - додала метеоролог.

Тим часом температура повітря у столиці:

  • найближчої ночі - близько 2 градусів тепла;
  • в середу вдень - 5 градусів вище нуля.

З якого числа може бути похолодання

Насамкінець Діденко повідомила, що "така порівняно тепла погода ще потриває", тож "можна надмірно не одягатися".

При цьому найближче похолодання - до переважаючих "мінусів" і вночі, і вдень - ймовірне (згідно з попереднім і орієнтовним прогнозом) з наступного четверга, 26-го грудня.

"Але й це орієнтовне похолодання з 26-го грудня не буде переконливим. Зима нас любить", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі поділились короткою кліматичною характеристикою грудня в Україні в цілому та дали загальний попередній прогноз на перший місяць зими.

Крім того, експерти УкрГМЦ розповіли, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

