Антициклон не відступає: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 17 грудня

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Експерт розповіла, що антициклон "міцно сидить над південною частиною Європи, ближче до Балкан, і закидає своїм високим атмосферним тиском до України".

З огляду на це завтра (17 грудня) у більшості областей:

буде хмарно;

істотних опадів не очікується.

"Лише в західних областях і сьогодні, і завтра навіть світить сонечко", - зауважила Діденко.

Вона повідомила, що температура повітря у середу також очікується "досить комфортна".

Так, впродовж дня передбачається:

в середньому по Україні - +2+5 градусів за Цельсієм;

на заході та у південній частині - від 4 до 10 градусів тепла (лише у південному Запоріжжі +2+4°C).

Вітер завтра - переважно південного напрямку, помірний. Часом - рвучкий.

Вранці та ввечері ймовірні тумани.

У Києві погода 17 грудня також не зазнає особливих змін, опадів не очікується.

"Часом південний вітер може бути поривчастим, некомфортним", - додала метеоролог.

Тим часом температура повітря у столиці:

найближчої ночі - близько 2 градусів тепла;

в середу вдень - 5 градусів вище нуля.

З якого числа може бути похолодання

Насамкінець Діденко повідомила, що "така порівняно тепла погода ще потриває", тож "можна надмірно не одягатися".

При цьому найближче похолодання - до переважаючих "мінусів" і вночі, і вдень - ймовірне (згідно з попереднім і орієнтовним прогнозом) з наступного четверга, 26-го грудня.

"Але й це орієнтовне похолодання з 26-го грудня не буде переконливим. Зима нас любить", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)