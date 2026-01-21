Антициклон отступает: где в Украине завтра потеплеет и появятся осадки

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что на Украину, согласно предварительному прогнозу погоды, надвигается циклон с осадками.

Кроме того, она рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".