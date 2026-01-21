RU

Антициклон отступает: где в Украине завтра потеплеет и появятся осадки

Завтра в Украине будет теплее, чем сегодня (фото иллюстративное: Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 22 января, будет отличаться от нынешней. В некоторых областях прогнозируют осадки, а температура воздуха днем - несколько повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра вероятны осадки

Согласно информации эксперта, завтра "начнет понемногу разрушаться антициклон, будет подбирать хвост".

Учитывая это, "первые осадки" появятся 22 января на юго-западе Украины, а вечером - местами:

  • в центральных областях;
  • в северных областях.

"На остальной территории - без осадков", - уточнила Диденко.

Как повысится температура воздуха

Ближайшая ночь в Украине, по словам синоптика, ожидается еще холодная.

Однако днем четверга температура воздуха повысится:

  • в среднем по Украине ожидается - до 2-5 градусов мороза;
  • вдоль северных областей - местами до 8 градусов мороза;
  • в большинстве центральных областей - от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла;
  • на юге - до около 0+2 градусов;
  • в Крыму - до +5 градусов по Цельсию.

Ветер завтра предполагается юго-восточный, умеренный.

"Временами - будет порывистым", - отметила метеоролог.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве 22 января ожидается:

  • холодная ночь - до -12 градусов по Цельсию;
  • несколько более теплый день - до 2-4 градусов мороза.

"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного", - рассказала Диденко.

Местами - возможен небольшой снег. На дорогах - гололедица.

"Такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов, подготовьте поближе свои "каптопрессы", "нурофен-цитрамоны", - добавила специалист.

В завершение она отметила, что более ощутимым потепление станет "на следующей неделе".

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что на Украину, согласно предварительному прогнозу погоды, надвигается циклон с осадками.

Кроме того, она рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

