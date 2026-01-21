Антициклон отступает: где в Украине завтра потеплеет и появятся осадки

Погода в Украине завтра, 22 января, будет отличаться от нынешней. В некоторых областях прогнозируют осадки, а температура воздуха днем - несколько повысится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра "начнет понемногу разрушаться антициклон, будет подбирать хвост".
Учитывая это, "первые осадки" появятся 22 января на юго-западе Украины, а вечером - местами:
"На остальной территории - без осадков", - уточнила Диденко.
Ближайшая ночь в Украине, по словам синоптика, ожидается еще холодная.
Однако днем четверга температура воздуха повысится:
Ветер завтра предполагается юго-восточный, умеренный.
"Временами - будет порывистым", - отметила метеоролог.
В Киеве 22 января ожидается:
"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного", - рассказала Диденко.
Местами - возможен небольшой снег. На дорогах - гололедица.
"Такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов, подготовьте поближе свои "каптопрессы", "нурофен-цитрамоны", - добавила специалист.
В завершение она отметила, что более ощутимым потепление станет "на следующей неделе".
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.
Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что на Украину, согласно предварительному прогнозу погоды, надвигается циклон с осадками.
Кроме того, она рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.
Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".