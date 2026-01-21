UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опади

Завтра в Україні буде тепліше, ніж сьогодні (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра, 22 січня, буде відрізнятись від нинішньої. У деяких областях прогнозують опади, а температура повітря вдень - дещо підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра ймовірні опади

Згідно з інформацією експерта, завтра "почне потроху руйнуватися антициклон, підбиратиме хвоста".

З огляду на це, "перші опади" з'являться 22 січня на південному заході України, а ввечері - місцями:

  • у центральних областях;
  • у північних областях.

"На решті території - без опадів", - уточнила Діденко.

Як підвищиться температура повітря

Найближча ніч в Україні, за словами синоптика, очікується ще холодна.

Проте вдень четверга температура повітря підвищиться:

  • в середньому по Україні очікується - до 2-5 градусів морозу;
  • вздовж північних областей - місцями до 8 градусів морозу;
  • у більшості центральних областей - від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла;
  • на півдні - до близько 0+2 градусів;
  • у Криму - до +5 градусів за Цельсієм.

Вітер завтра передбачається південно-східний, помірний.

"Часом - буде рвучким", - зауважила метеоролог.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві 22 січня очікується:

  • холодна ніч - до -12 градусів за Цельсієм;
  • дещо тепліший день - до 2-4 градусів морозу.

"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного", - розповіла Діденко.

Місцями - можливий невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.

"Така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів, підготуйте ближче свої "каптопреси", "нурофени-цитрамони", - додала фахівець.

Насамкінець вона зауважила, що більш відчутним потепління стане "на наступному тижні".

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха повідомила, що на Україну, згідно з попереднім прогнозом погоди, насувається циклон з опадами.

Крім того, вона розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

