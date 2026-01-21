Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опади

Погода в Україні завтра, 22 січня, буде відрізнятись від нинішньої. У деяких областях прогнозують опади, а температура повітря вдень - дещо підвищиться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра "почне потроху руйнуватися антициклон, підбиратиме хвоста".
З огляду на це, "перші опади" з'являться 22 січня на південному заході України, а ввечері - місцями:
"На решті території - без опадів", - уточнила Діденко.
Найближча ніч в Україні, за словами синоптика, очікується ще холодна.
Проте вдень четверга температура повітря підвищиться:
Вітер завтра передбачається південно-східний, помірний.
"Часом - буде рвучким", - зауважила метеоролог.
У Києві 22 січня очікується:
"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного", - розповіла Діденко.
Місцями - можливий невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.
"Така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів, підготуйте ближче свої "каптопреси", "нурофени-цитрамони", - додала фахівець.
Насамкінець вона зауважила, що більш відчутним потепління стане "на наступному тижні".
