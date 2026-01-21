Антициклон отступает: где в Украине завтра потеплеет и появятся осадки
Погода в Украине завтра, 22 января, будет отличаться от нынешней. В некоторых областях прогнозируют осадки, а температура воздуха днем - несколько повысится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра вероятны осадки
Согласно информации эксперта, завтра "начнет понемногу разрушаться антициклон, будет подбирать хвост".
Учитывая это, "первые осадки" появятся 22 января на юго-западе Украины, а вечером - местами:
- в центральных областях;
- в северных областях.
"На остальной территории - без осадков", - уточнила Диденко.
Как повысится температура воздуха
Ближайшая ночь в Украине, по словам синоптика, ожидается еще холодная.
Однако днем четверга температура воздуха повысится:
- в среднем по Украине ожидается - до 2-5 градусов мороза;
- вдоль северных областей - местами до 8 градусов мороза;
- в большинстве центральных областей - от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла;
- на юге - до около 0+2 градусов;
- в Крыму - до +5 градусов по Цельсию.
Ветер завтра предполагается юго-восточный, умеренный.
"Временами - будет порывистым", - отметила метеоролог.
Чего ждать от погоды в Киеве
В Киеве 22 января ожидается:
- холодная ночь - до -12 градусов по Цельсию;
- несколько более теплый день - до 2-4 градусов мороза.
"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного", - рассказала Диденко.
Местами - возможен небольшой снег. На дорогах - гололедица.
"Такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов, подготовьте поближе свои "каптопрессы", "нурофен-цитрамоны", - добавила специалист.
В завершение она отметила, что более ощутимым потепление станет "на следующей неделе".
