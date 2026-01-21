Антициклон отступает: где в Украине завтра потеплеет и появятся осадки

Погода в Украине завтра, 22 января, будет отличаться от нынешней. В некоторых областях прогнозируют осадки, а температура воздуха днем - несколько повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

В завершение она отметила, что более ощутимым потепление станет "на следующей неделе".

"Такая погода, включая магнитные бури , может повлиять на метеопатов, подготовьте поближе свои "каптопрессы", "нурофен-цитрамоны", - добавила специалист.

"Но в связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного", - рассказала Диденко.

Ближайшая ночь в Украине, по словам синоптика, ожидается еще холодная.

"На остальной территории - без осадков", - уточнила Диденко.

Учитывая это, "первые осадки" появятся 22 января на юго-западе Украины, а вечером - местами:

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница отдела взаимодействия с медиа УкрГМЦ Наталья Птуха сообщила, что на Украину, согласно предварительному прогнозу погоды, надвигается циклон с осадками.

Кроме того, она рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

Читайте также, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".