Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опади

Погода в Україні завтра, 22 січня, буде відрізнятись від нинішньої. У деяких областях прогнозують опади, а температура повітря вдень - дещо підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Насамкінець вона зауважила, що більш відчутним потепління стане "на наступному тижні" .

"Така погода, включно з магнітними бурями , може вплинути на метеопатів, підготуйте ближче свої "каптопреси", "нурофени-цитрамони", - додала фахівець.

"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного", - розповіла Діденко.

Найближча ніч в Україні, за словами синоптика, очікується ще холодна.

З огляду на це, "перші опади" з'являться 22 січня на південному заході України, а ввечері - місцями:

Тим часом начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха повідомила, що на Україну, згідно з попереднім прогнозом погоди, насувається циклон з опадами.

