ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опади

Середа 21 січня 2026 14:34
UA EN RU
Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опади Завтра в Україні буде тепліше, ніж сьогодні (фото ілюстративне: Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні завтра, 22 січня, буде відрізнятись від нинішньої. У деяких областях прогнозують опади, а температура повітря вдень - дещо підвищиться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра ймовірні опади

Згідно з інформацією експерта, завтра "почне потроху руйнуватися антициклон, підбиратиме хвоста".

З огляду на це, "перші опади" з'являться 22 січня на південному заході України, а ввечері - місцями:

  • у центральних областях;
  • у північних областях.

"На решті території - без опадів", - уточнила Діденко.

Як підвищиться температура повітря

Найближча ніч в Україні, за словами синоптика, очікується ще холодна.

Проте вдень четверга температура повітря підвищиться:

  • в середньому по Україні очікується - до 2-5 градусів морозу;
  • вздовж північних областей - місцями до 8 градусів морозу;
  • у більшості центральних областей - від 2 градусів морозу до 1 градуса тепла;
  • на півдні - до близько 0+2 градусів;
  • у Криму - до +5 градусів за Цельсієм.

Вітер завтра передбачається південно-східний, помірний.

"Часом - буде рвучким", - зауважила метеоролог.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві 22 січня очікується:

  • холодна ніч - до -12 градусів за Цельсієм;
  • дещо тепліший день - до 2-4 градусів морозу.

"Але у зв'язку з прийдешньою ротацією повітряних мас почне збільшуватися хмарність і південно-східний вітер посилиться до помірного", - розповіла Діденко.

Місцями - можливий невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця.

"Така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів, підготуйте ближче свої "каптопреси", "нурофени-цитрамони", - додала фахівець.

Насамкінець вона зауважила, що більш відчутним потепління стане "на наступному тижні".

Антициклон відступає: де в Україні завтра потеплішає і з'являться опадиПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти та пояснили, як воно впливає на погоду.

Тим часом начальниця відділу взаємодії з медіа УкрГМЦ Наталія Птуха повідомила, що на Україну, згідно з попереднім прогнозом погоди, насувається циклон з опадами.

Крім того, вона розповіла, чи справді цей січень в Україні - холодніший за норму, та якою може бути погода на початку лютого.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Негода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Київ майже на 60% без електрики, 4000 будинків досі без тепла, - Зеленський
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка