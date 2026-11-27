Снегопад в ноябре: где в Украине осадков выпало больше всего (фото, видео)
Ночью и утром 27 ноября в некоторых областях Украины выпало немало снега. Местами на дороги даже вывели спецтехнику коммунальщиков.
Подробнее о снеге в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Черновицкая область
По данным Черновицкого городского совета, в городе заснежило впервые в этом сезоне.
"Спецтехника ГорДЭПа совершила 8 выездов и прошла 195 километров маршрутов. Как всегда в круглосуточном режиме", - сообщили гражданам.
По состоянию на 8 часов утра на обработку дорог уже использовали 23 тонны соли и 13,5 кубометров смеси.
"В полной готовности 9 единиц снегоочистительной техники. Улицы продолжают чистить и посыпать, чтобы движение по городу оставалось комфортным", - рассказали в городском совете.
Уточняется, что КП "Городсервис" и Трест зеленого хозяйства убирают пешеходные зоны, площади и скверы.
Тернопольская область
Немало снега выпало также местами в Тернопольской области.
Он "задержался" на растениях, дорогах и постройках.
Снег в городе Тернополь утром 27 ноября (фото: РБК-Украина)
Львовская область
Во Львове коммунальщики начали убирать снег еще ночью.
"Этой ночью во Львове выпало значительное количество осадков. Коммунальные службы с ночи убирают улицы и тротуары города", - сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
К работам, по данным первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, привлекли 78 единиц спецтехники и 1282 дворника.
"Жителей просят быть осторожными на дорогах и тротуарах и планировать больше времени на дорогу. Если заметили неубранный участок, сообщайте на Горячую линию города по номеру 15-80", - добавили в ЛГС.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что город парализовали пробки.
"Из-за снегопада и сложных дорожных условий образовались большие пробки на многих направлениях", - уточнил чиновник.
Тем временем на ул. Юрия Мушака (по состоянию на 09:20) образовался настоящий "каток".
Хмельницкая область
Заснежило также и в городе Хмельницкий.
"Город в пробках", - поделились в Telegram-канале "Реальний Хмельницький" и опубликовали соответствующие кадры.
Ивано-Франковская область
Слоем снега укрыл конец ноября и город Ивано-Франковск.
Осадки "задержались" на большинстве поверхностей.
Заснеженные дороги Прикарпатья расчищали ночью, по данным Telegram-канала "Мій Івано-Франківськ", более 40 единиц спецтехники.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 54 работника.
Особое внимание уделяется:
- горным перевалам;
- крутым спускам и подъемам.
Водителей призывают:
- соблюдать безопасную дистанцию;
- не превышать скорость;
- не выезжать на летних шинах.
Днепропетровская область
О "зимней сказке" сообщают также жители города Кривой Рог Днепропетровской области.
Кадрами заснеженного города делятся местные паблики.
Некоторые отмечают, что настроение в городе - настоящий "Джингл белз".
Высокогорье Карпат
Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра пятницы, 27 ноября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.
Ветер наблюдался западный, со скоростью 3 м/с.
Температуру воздуха зафиксировали на уровне -4°С.
Ситуация на горе Поп Иван утром 27 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Исходя из фото, обнародованного спасателями, на высокогорье сейчас лежит немало снега. А видимость утром была очень ограниченной.
Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ предупредили украинцев, что погода 27 ноября местами может быть опасна (из-за значительного снега и гололедицы на дорогах).
Ожидается, что уже на выходных осадков станет меньше, но температура воздуха ощутимо снизится.
Кроме того, в ГСЧС объяснили, как не замерзнуть в мороз и спасти других.
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