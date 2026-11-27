Ночью и утром 27 ноября в некоторых областях Украины выпало немало снега. Местами на дороги даже вывели спецтехнику коммунальщиков.

Подробнее о снеге в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Черновицкая область

По данным Черновицкого городского совета, в городе заснежило впервые в этом сезоне.

"Спецтехника ГорДЭПа совершила 8 выездов и прошла 195 километров маршрутов. Как всегда в круглосуточном режиме", - сообщили гражданам.

По состоянию на 8 часов утра на обработку дорог уже использовали 23 тонны соли и 13,5 кубометров смеси.

"В полной готовности 9 единиц снегоочистительной техники. Улицы продолжают чистить и посыпать, чтобы движение по городу оставалось комфортным", - рассказали в городском совете.

Уточняется, что КП "Городсервис" и Трест зеленого хозяйства убирают пешеходные зоны, площади и скверы.

Тернопольская область

Немало снега выпало также местами в Тернопольской области.

Он "задержался" на растениях, дорогах и постройках.

Снег в городе Тернополь утром 27 ноября (фото: РБК-Украина)

Львовская область

Во Львове коммунальщики начали убирать снег еще ночью.

"Этой ночью во Львове выпало значительное количество осадков. Коммунальные службы с ночи убирают улицы и тротуары города", - сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

К работам, по данным первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, привлекли 78 единиц спецтехники и 1282 дворника.

"Жителей просят быть осторожными на дорогах и тротуарах и планировать больше времени на дорогу. Если заметили неубранный участок, сообщайте на Горячую линию города по номеру 15-80", - добавили в ЛГС.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что город парализовали пробки.

"Из-за снегопада и сложных дорожных условий образовались большие пробки на многих направлениях", - уточнил чиновник.

Тем временем на ул. Юрия Мушака (по состоянию на 09:20) образовался настоящий "каток".

Хмельницкая область

Заснежило также и в городе Хмельницкий.

"Город в пробках", - поделились в Telegram-канале "Реальний Хмельницький" и опубликовали соответствующие кадры.

Ивано-Франковская область

Слоем снега укрыл конец ноября и город Ивано-Франковск.

Осадки "задержались" на большинстве поверхностей.

Заснеженные дороги Прикарпатья расчищали ночью, по данным Telegram-канала "Мій Івано-Франківськ", более 40 единиц спецтехники.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 54 работника.

Особое внимание уделяется:

горным перевалам;

крутым спускам и подъемам.

Водителей призывают:

соблюдать безопасную дистанцию;

не превышать скорость;

не выезжать на летних шинах.

Днепропетровская область

О "зимней сказке" сообщают также жители города Кривой Рог Днепропетровской области.

Кадрами заснеженного города делятся местные паблики.

Некоторые отмечают, что настроение в городе - настоящий "Джингл белз".

Высокогорье Карпат

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 9 часов утра пятницы, 27 ноября 2026 года, на горе Поп Иван было облачно.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 3 м/с.

Температуру воздуха зафиксировали на уровне -4°С.

Ситуация на горе Поп Иван утром 27 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Исходя из фото, обнародованного спасателями, на высокогорье сейчас лежит немало снега. А видимость утром была очень ограниченной.

Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ предупредили украинцев, что погода 27 ноября местами может быть опасна (из-за значительного снега и гололедицы на дорогах).