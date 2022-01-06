"Антитерористична спецоперація" в Казахстані та повінь на Закарпатті: новини за 5 січня

В Казахстан вирішили направити миротворців, дощі спричинили повені на Закарпатті, в Африці прокинувся один із найбільших вулканів світу. Докладніше про те, що сталося в середу, 5 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Антитерористична спецоперація та миротворці: що відбувається в Казахстані

В Алмати розпочалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту. Президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами.

Напередодні протестувальники підпалили мерію та захопили аеропорт Алмати. Після цього по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

Рада колективної безпеки ОДКБ прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворці вводяться на певний термін. Детальніше про те, що відбувається в Казахстані – в матеріалі РБК-Україна.

Зсуви, підтоплені будинки та дороги: дощі спричинили повені на Закарпатті

У Закарпатській області через сильні дощі почалися повені. У воді опинилися домогосподарства, житлові будинки, а також дороги.

Станом на 17:00 на території Берегівського, Хустського, Рахівського, Тячівського та Мукачівського районів було підтоплено 160 дворогосподарств, 34 житлові будинки, 3 приміщення трансформаторних підстанцій. У селі Німецька Мокра та селі Тарасівка сталися зсуви грунту.

ЄС і НАТО мають готуватися до різних сценаріїв вторгнення РФ в Україну, - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну. Це, за його словами, може бути як повномасштабна війна, так і дрібніші операції.

"Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії - повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії - дрібніші операції, різні елементи гібридної війни, і я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямі", - зазначив Рінкевичс.

В Африці прокинувся один з найбільших вулканів світу: що відомо

Один з найбільш активних вулканів світу, розташований на горі Ньярогонго на сході Демократичної Республіки Конго, почав вивергати хмари диму і вулканічний попіл. Геологи вже спостерігають підвищення сейсмічної активності.

Жителям порадили зберігати спокій, але люди налякані, оскільки пам’ятають руйнівні наслідки, викликані виверженням вулкана в травні минулого року. Тоді загинули 32 людини, ще тисячі були змушені шукати нові будинки.

В Україну суне похолодання до -10 градусів: де вдарять морози

Погода в Україні принесе похолодання на різдвяних вихідних. Місцями температура знизиться до -10 градусів, щоправда вночі. Холодне повітря почне заходити в країну вже в четвер, 6 січня.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте в матеріалі Styler.