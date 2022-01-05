В Африці прокинувся один з найбільших вулканів світу: що відомо

Один з найбільш активних вулканів світу, розташований на горі Ньярогонго на сході Демократичної Республіки Конго, почав вивергати хмари диму і вулканічний попіл. Геологи вже спостерігають підвищення сейсмічної активності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Один з найактивніших вулканів у світі-гора Ньірагонго на сході Демократичної Республіки Конго - вивергає в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу. Фотографії, розміщені в соціальних мережах, показують кратер гори Ньірагонго, заповнений гарячою лавою", - пише видання.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Як стало відомо, поки рано говорити про виверження, але геологи вже спостерігають підвищення сейсмічної активності.

Жителям порадили зберігати спокій, але люди налякані, оскільки досі не забули руйнівні наслідки, викликані виверженням вулкана в травні минулого року. Тоді загинули 32 людини, ще тисячі були змушені шукати нові будинки. Більшість біженців втекли в сусідню Руанду, в той час як інші все ще живуть у тимчасовому таборі в місті Гома.